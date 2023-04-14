وزير فلسطينى: الاحتلال حول القدس إلى ثكنة عسكرية

جدة - نرمين السيد - وتحدث الهدمى - فى تصريحات أمس - عن القيود التى يفرضها الاحتلال على احتفالات سبت النور فى كنيسة القيامة، والصلوات، بما فيها صلاة الجمعة بـ المسجد الأقصى، قائلًا "إن القيود التى يفرضها الاحتلال حصرًا على عبادات المسلمين والمسيحيين فى مدينة القدس هى تأكيد على زيف الدعاية الإسرائيلية عن حرية الأديان بالمدينة المقدسة، وهى أيضا دليل عنصرية وتمييز".

وتابع: "لقد حالت القيود الإسرائيلية دون تمكن مئات آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى القدس لأداء الصلوات، سواء فى المسجد الأقصى أو فى كنيسة القيامة"، مضيفًا: "فيما يحتفل المسلمون بشهر رمضان والمسيحيون بعيد الفصح المجيد، فإن الاحتلال حول القدس إلى ثكنة عسكرية".

وأشار إلى أن "مشاهد الاعتداء الهمجى من قبل شرطة الاحتلال على المصلين فى المسجد الأقصى والقيود على الحواجز العسكرية والضرب على أبواب المسجد الأقصى، ستبقى الشاهد على زيف مزاعم حكومة الاحتلال عن حرية الأديان"، لافتًا إلى أن الأشهر الماضية شهدت تصعيدًا ملحوظًا من قبل جماعات الاستيطان المتطرف وشرطة الاحتلال على المقدسات فى مدينة القدس.

وقال الهدمي: "إن ما جرى ويجرى من اعتداءات على الأماكن المقدسة والمصلين فيها، هى بمثابة تأكيد آخر على وجوب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، لينعم أبناء المدينة وزوارها بالأمن والاستقرار المفقود منذ عام 1967".

وأضاف وزير شؤون القدس أنه "من أجل وقف هذه الممارسات العنصرية وأى تصعيد احتلالى متوقع على القدس وسكانها بعد انتهاء الأعياد اليهودية، فإننا ندعو المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى وقبل فوات الأوان".