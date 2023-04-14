العالم اليوم - وفاة لاعب الكرة التونسي نزار عيساوي بعد إضرامه النار في نفسه

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 04:20 صباحاً - توفي لاعب كرة القدم التونسي نزار عيساوي في المستشفى، ليل الخميس، بعد أيام من إضرامه النار في نفسه، حسبما أعلن شقيقه ياسين على موقع "فيسبوك".

وكان عيساوي الذي رحل عن عمر 35 عاما، أضرم النار في نفسه أمام مركز شرطة في مدينة حفوز بمحافظة القيروان شمالي العاصمة، اعتراضا على "اتهامه بالإرهاب".

وتعود الواقعة التي حدثت الإثنين إلى خلاف بين عيساوي وبائع خضراوات حول سعر الموز، حيث قال اللاعب في فيديو على "فيسبوك" إنه أراد لفت نظر الشرطة لأن البائع يخالف القانون ويبيع الموز بـ10 دنانيير للكيلوغرام.

وتابع العيساوي: "كان جزائي أن اتهومني بالارهاب، وورطوني في قضية لا داخل لي فيها"، ثم أضرم النار في نفسه رغم محاولات من حوله إثناءه عن ذلك.

ونقل العيساوي إلى المستشفى الجامعي بالقيروان ثم إلى مركز الحروق البليغة في بن عروس، حتى فارق الحياة.

ولعب نزار العيساوي للعديد من الفرق التونسية، أبرزها الاتحاد المنستيري وقوافل قفصة وجريدة توزر وأمل حفوز.