العالم اليوم - بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا.. فيديو يرصد الواقعة السخيفة

انتم الان تتابعون خبر بايدن يحرج رئيس وزراء بريطانيا.. فيديو يرصد الواقعة السخيفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 10:19 صباحاً - كان رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، يأمل بالحصول على لحظة "خاصة" تترسخ في ذهنه للأبد، تتمثل بلقاء رئيس الولايات المتحدة، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماما خلال لقاء الرئيسين.

لحظة "حرجة" سجلها الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال وصوله إلى إيرلندا الشمالية، وتحيته رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك.

اللقطة المحرجة

خلال نزول بايدن من طائرته الرئاسية "أير فورس وان"، توجه نحو سوناك الذي كان بانتظاره على مدرج الطيران، وعوضا عن السلام عليه بحرارة، صافحه بايدن بسرعة، ثم قام بدفعه قليلا، وتوجه لتحية ممثل الملك، وهو ملازم كبير في السن.

تجاهل بايدن لسوناك، ثم تحيته الحارة للملازم المسن، بينما ظل سوناك يتفرج "منعزلا"، مثلت لحظة "ازدراء سياسي" من بايدن لرئيس وزراء بريطانيا، حسب صحف بريطانية.

وبعد تحية الملازم، بدا بايدن وكأنه منغمس في عناق طويل وأكثر ودية مع جين هارتلي، السفيرة الأميركية في بريطانيا، التي عينها الرئيس العام الماضي.

وأثارت لقطة بايدن وسوناك سخرية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض بايدن بعدم "تمييزه" لرئيس وزراء بريطانيا، بينما اتهمه البعض بالعنصرية، بسبب لون بشرة سوناك.