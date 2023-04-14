جدة - نرمين السيد - وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل قليل، بدء عملية تبادل مئات الأسرى فى اليمن، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان مسؤول يمنى قد أعلن فى وقت سابق، أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين تستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى فى اليمن إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.
وأعلن الحوثيون والحكومة اليمنية، الشهر الماضى، أنهم توصلوا إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا خلال مفاوضات برن، فى بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: إقلاع طائرة من مطار عدن على متنها أسرى حوثيون نحو صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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