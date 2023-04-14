الصليب الأحمر: بدء عملية تبادل مئات الأسرى فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول يمنى قد أعلن فى وقت سابق، أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين تستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى فى اليمن، إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الحوثيون والحكومة اليمنية، الشهر الماضى، أنهم توصلوا إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا خلال مفاوضات برن، فى بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.