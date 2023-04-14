العالم اليوم - قائمة مجلة تايم الشهيرة.. أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2023

انتم الان تتابعون خبر قائمة مجلة تايم الشهيرة.. أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 12:22 مساءً - نشرت مجلة "تايم" قائمتها الشهيرة، والتي ضمت أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، لعام 2023، بينها سياسيون ورياضيون وفنانون.

وضمت القائمة 6 خانات، ضمت كل خانة مجموعة من الشخصيات المؤثرة، اخترنا أبرزها في كل قائمة: الفنانون الممثل الإيرلندي كولين فاريل. الممثلة المكسيكية سلمى حايك. الممثل الأميركي أوستن باتلر. الممثل الأميركي مايكل بي جوردان. الممثلة الأميركية درو باريمور. المبتكرون لاعب منتخب فرنسا كيليان مبابي. الكوميدي الأميركي جيرود كارمايكل. رئيس شركة ديزني روبرت آيغر. الجبابرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. المغنية الأميركية بيونسيه. الملياردير إيلون ماسك. رئيس تيك توك شو زي تشو. القادة الأوكرانية أولينا زيلينسكا (زوجة فولودومير زيلينسكي). الرئيس الأميركي جو بايدن. المستشار الألماني أولاف شولتس. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. الأيقونات الممثل الهندي شاه روخان. ملك بريطانيا تشارلز. الكاتب البريطاني سلمان رشدي. السباحة السورية يسرا مارديني. الرواد عارضة الأزياء بيلا حديد. الصحفية نيلوفار حامدي (الصحفية التي نشرت قصة مقتل الإيرانية ماهسا أميني لأول مرة). سام ألتمان (رئيس شركة OpenAI) التي أنشأت الموقع الثوري ChatGPT.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قائمة مجلة تايم الشهيرة.. أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2023 .. في رعاية الله وحفظة