العالم اليوم - حنان مطاوع: "وعود سخية" أرهقني كممثلة

انتم الان تتابعون خبر حنان مطاوع: "وعود سخية" أرهقني كممثلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 01:19 مساءً - أطلت الفنانة المصرية حنان مطاوع على جمهور الدراما الرمضانية هذا العام بحضور قوي وأداء متميز، من خلال مسلسل "وعود سخية"، حيث لفتت الأنظار بشخصية "سخية" التي قدمتها في العمل وتختلف في تفاصيلها عن أي شخصية قدمتها من قبل في مشوارها الفني، على حد تعبيرها.

حنان مطاوع تحدثت في حوار خاص لموقع "دوت الخليج" عن أسباب مشاركتها في هذا العمل قائلة: "أحببت دوري في (وعود سخية) وشعرت بمدى أهمية العمل في مشواري الفني، والحمد الله ظهرت نتيجة هذا المجهود الكبير عند الجمهور".

تحولات "سخية" وانتقامها

وحول تفاصيل شخصية "سخية" والنجاح الذي حققته في رمضان، قالت: "توقعت نجاح الشخصية لما فيها من تحديات وتغيرات تحدث في حياتها، هناك تصاعد درامي مشوق على مدار الأحداث، لكن النجاح الذي حدث للعمل فاق توقعاتي".

وأضافت: "ما ساهم في نجاح العمل وشخصية مثل "سخية" هو تفاصيله المُختلفة والتي تبتعد تمامًا عنما قدمته من قبل، فهي شخصية واجهت الكثير من المشاكل والظُلم في البداية، ومن ثم تحولت تمامًا إلى شخصية أخرى أكثر عنفًا، وولد بداخلها دافع الانتقام".

وتابعت: "(سخية) من الشخصيات التي أرهقتني للغاية على صعيد التمثيل، فتطلبت مجهودًا كبيرًا في الأداء، لم يكن داخليًا فقط لكن على مستوى الصوت وانفعالاته، أيضًا على المستوى الخارجي الخاص بمظهرها والتحول الذي يحدث لها، هذا بالإضافة إلى انتمائها إلى الطبقة الشعبية ما تطلب التنقل للتصوير بين أكثر من مكان خاص بعالمها حتى يصدق المُشاهد ما يحدث".

وحول أسباب تقديم العمل على مدار 15 حلقة فقط، قالت مطاوع: "فكرة العمل والموضوع الذي نقدمه يتناسب معه تقديمه في 15 حلقة فقط، فالرسالة التي يحملها العمل والأحداث، كانت مُناسبة لهذا العدد من الحلقات".

أضافت أن عدد الحلقات يتوقف على الموضوع الذي يتم مناقشته، فهناك أفكار يجب أن تقدم على مدار 30 حلقة، وهناك أعمال تصل فكرتها ولا يتحمل الموضوع الذي يتم مناقشته سوى 15 حلقة، فوفقًا للفكرة التي نقدمها يتحدد الأمر".

"صافية".. نموذج شجاع

وتطرقت حنان مطاوع في حديثها مع موقع "دوت الخليج" إلى عملها الآخر، الذي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي، وهو مسلسل "سره الباتع".

وقالت: "اقتنعت بشخصية (صافية) التي قدمتها في العمل فهي من الشخصيات القريبة إلى قلبي، وهي نموذج للمرأة المصرية الشجاعة، ودورها المحوري في هذه الفترة المهمة من تاريخ مصر".

مشاهدة والدتي

وعلقت حنان مطاوع عن الأعمال التي شاهدتها وأعجبتها، وقالت: "لم أستطع مشاهدة عدد كبير من الأعمال نظرًا لانتهائي من التصوير مُنذ أيام قليلة، فأنا أحتاج حاليًا للراحة، وأن أحصل على إجازة حتى أستطع مشاهدة كافة الأعمال، لكن شاهدت بالتأكيد مسلسل "ضرب نار" نظرًا لمشاركة والدتي الفنانة سهير المرشدي في بطولته؛ فحرصت بالتأكيد على متابعته، وكانت رائعة كعادتها، وهي أيضًا شاهدت "وعود سخية"، وأعجبتها فكرته كثيرًا، وأيدت التغيير الكبير الذي حدث معي في هذا الدور".

واختتمت حنان مطاوع حديثها مع موقع "دوت الخليج" بالحديث عن هواياتها الأخرى، وابنتها "أماليا" قائلة: "أحب القراءة بشكل كبير فهي من هواياتي المُفضلة، أيضًا أحب مشاهدة الأعمال، لمعرفة الجديد الذي يُقدم، كما أقضي أغلب وقتي مع ابنتي، نلعب سويًا، وأحاول طوال الوقت تعويض غيابي عنها بسبب الانشغال بالتصوير، وزوجي دائمًا يدعمني في أعمالي، واستشيره في الكثير من الأمور الخاصة بالعمل، وأيضًا يعاونني كثيرًا في أي أمر خاص بابنتنا، وأشكره على وقوفه الدائم بجانبي".