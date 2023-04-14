وزير الدفاع الروسى يعلن رفع الجاهزية القصوى لأسطول المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أعلن شويجو بدء تفتيش مفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، والذى تم رفع استعداده إلى الحالة القصوى، وأعلى درجة من الاستعداد القتالى، لرفع القدرة على حل المشكلات لصد أى عدوان محتمل.

وبحسب البيان، يشرف على ذلك التفتيش القائد العام للقوات البحرية نيكولاى إيفمينوف.

وقال شويجو خلال اجتماعه مع قيادات وزارة الدفاع الروسية، إن جزءًا من القوات الجوية والوحدات العسكرية ووحدات الدعم سيشاركون فى التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادئ، حيث يهدف التفتيش إلى رفع درجة استعداد القوات المسلحة الروسية لصد أى عدوان محتمل من اتجاهات البحر.