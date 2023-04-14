العالم اليوم - رحلة أوروبية في الفضاء.. الهدف كوكب المشتري وأقماره الجليدية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:22 مساءً - نجحت المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ "أريان 5" حاملاً المسبار الفضائي الأوروبي "جوس" في مهمة إلى كوكب المشتري وأقماره المتجمدة، بحثاً عن بيئات مواتية للعيش خارج الأرض.

وأُطلق الصاروخ من قاعدة كورو الجوية في غويانا الفرنسية عند الساعة 12:14 ت غ، بعد 24 ساعة على إرجاء المهمة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقد انفصل المسبار "جوس" البالغة زنته 6 أطنان، عن الصاروخ بحسب الخطة الموضوعة بعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع، على علو يقرب من 1500 كيلومتر.

وأفادت الفرق الموجودة في موقع الإطلاق بأن مسار الصاروخ بعد إقلاعه جاء مطابقاً لما هو متوقع.

ويشكل الإطلاق بداية مهمة يُتوقع استمرارها 8 سنوات ضمن برنامج "جوس" (اسم مؤلف من الأحرف الأولى لعبارة "مستكشف أقمار المشتري الجليدية"، وهي مهمة رئيسية لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتستكشف المهمة كوكب المشتري وأقماره الجليدية بحثاً عن بيئات مواتية للعيش خارج الأرض. لكنها لن تبلغ وجهتها قبل عام 2031، على مسافة تفوق 620 مليون كيلومتر من الأرض.

ويشكّل "جوس"، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 1.6 مليار يورو، أول مهمة أوروبية تدخل النظام الشمسي الخارجي الذي يبدأ بعد المريخ.

وستستكمَل البيانات التي سيجمعها "جوس"، بواسطة مسبار "يوروبا كليبر" التابع لوكالة الفضاء الأميركية ("ناسا") والذي سيُرسل هو الآخر سنة 2024 لدرس القمر أوروبا.