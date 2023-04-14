العالم اليوم - مؤشر سوق دبي يسجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ سبتمبر

انتم الان تتابعون خبر مؤشر سوق دبي يسجل أكبر زيادة أسبوعية له منذ سبتمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 03:22 مساءً - أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع الجمعة وسط تكهنات باقتراب الفيدرالي الأمريكي من إنهاء دورة التشديد النقدي.

وراهن المستثمرون على أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى واحدة فقط في إطار دورة التشديد النقدي، بعد أن أشارت بيانات أسعار المنتجين وبيانات سوق العمل الأميركية الخميس إلى تباطؤ التضخم، وجاء ذلك بعد أن أظهرت بيانات الأربعاء ارتفاعا طفيفا في أسعار المستهلكين الأميركية في مارس.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، بالدولار وتتبع هذه الدول خطوات سياسة الفيدرالي عن كثب، مما يجعل المنطقة تتأثر مباشرة بتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المؤشر الرئيسي في بورصة دبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة .

وسجل المؤشر رابع مكاسب أسبوعية بواقع 2.4 بالمئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية له منذ سبتمبر.

لكن حد من مكاسب المؤشر هبوط سهم سالك لتحصيل التعرفة المرورية 1.7 بالمئة بعد تداول أسهمها دون الحق في توزيعات أرباح.

وفي أبوظبي أغلق المؤشر مرتفعا 0.7 بالمئة، مدعوما بصعود سهم العالمية القابضة 0.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام على خلفية تعافي الاستهلاك الصيني.