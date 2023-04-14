جدة - نرمين السيد - واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس، 8 فلسطينيين من رام الله وأريحا، بوسط وشرق الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة العوجا فى أريحا، واعتقلت خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال مواجهات فى قلقيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.