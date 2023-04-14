إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطى خلال مواجهات فى قلقيلية

جدة - نرمين السيد - واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الخميس، 8 فلسطينيين من رام الله وأريحا، بوسط وشرق الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منطقة العوجا فى أريحا، واعتقلت خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية بيتين شرق رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.