العالم اليوم - رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق: نواجه تحديات أمنية كبيرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 04:19 مساءً - حذر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلي السابق الجنرال تامير هايمان، في حديث لـ"دوت الخليج" أي دولة من تحدي القوة العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي حديث رئيس المخابرات السابق وسط مخاوف إسرائيلية من تصعيد أمني واسع النطاق بعد هجمات من لبنان وسوريا في الأيام الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بصدور أوامر بإغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل وجنوبها، أمام الرحلات الجوية المدنية، وذلك بمدى 6 كيلومترات مع الحدود السورية اللبنانية، وفي الجنوب للمسافة ذاتها مع حدود غزة، خوفا من أي تصعيد أمني واسع النطاق.

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق ومدير معهد دراسات الأمن القومي INSS، الجنرال تامير هايمان تحدث لـ"دوت الخليج" حول أبرز النقاط في الملف الإسرائيلي:

أعلنت بوضوح بعد الحادث الذي وقع مع محاولات عزل وزير الدفاع أننا في وقت ذات تحديات كبيرة للأمن القومي الإسرائيلي، ولا وقت للحالة المبهمة التي نعيشها الآن، رئيس الوزراء قام باتخاذ قرارات استراتيجية جيدة تؤكد لي أننا نرى نتانياهو الذي اعتدنا عليه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في خطاب له الإثنين تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت خطة تعديلات قضائية، أثارت انقساما واسعا وأججت موجة احتجاجات في البلاد.

وقال هايمان: