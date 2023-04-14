العالم اليوم - بعد "شجار غرفة الملابس".. توخل "المحامي الأول" لماني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 08:20 مساءً - قال مدرب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، توماس توخل، الجمعة، إنه "المحامي الأول والمدافع الأول" عن مهاجمه الدولي السنغالي ساديو ماني، غداة معاقبته من إدارة النادي بالإيقاف لمباراة واحدة، إثر مشادة مع زميله لوروا سانيه في غرفة الملابس.

دفاع توخل توماس توخل قال عشية استضافة هوفنهايم في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري: "ساديو، أنا محاميه الأول وأول مدافع عنه. لقد عرفته منذ فترة طويلة، وأنا أعرف محيطه. أعرفه حصريا كمحترف رائع، لم أر أبدا أبدا أبدا أي شيء يمكننا أن نلومه عليه".

"لديه ثقتي الكاملة، لقد حصل عليها من قبل، كما أنه يمتلكها بعد هذا الخطأ الذي ارتكبه. لكل فرد الحق في ارتكاب خطأ"

"لقد كان انفعالا أكثر من اللازم، على عكس قواعد السلوك داخل الفريق ونادي بايرن ميونخ. كانت هناك اعتذارات جديرة بالثقة تماما، ولا يوجد سبب للشك في ذلك ". المدرب الذي استلم مهامه قبل 3 أسابيع، خلفا ليوليان ناغلسمان المقال، شدد على أن "الأجواء جيدة داخل النادي البافاري"، موضحا: "أعتقد أنها تبدو مضطربة من الخارج أكثر مما هي داخليا، حتى في هذه الحالة"، وفق وكالة فرانس برس. ماذا حدث في غرفة الملابس؟ ارتفعت حدة الكلام بين ماني وسانيه في غرفة الملابس، بعد انتهاء المباراة ضد مانشستر سيتي، الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر النادي البافاري بثلاثية نظيفة .

أفضل لاعب في إفريقيا عام 2022، انتقد الطريقة التي تحدث إليه بها سانيه في أواخر المباراة.

الصحف الألمانية ذكرت أن السنغالي الذي شارك في الدقيقة 69، قام بتوجيه لكمة إلى وجه سانيه، فأسال الدم من شفته . عقاب مانيه النادي البافاري أصدر بيانا، الخميس، أكد فيه إيقاف مانيه عن المباراة ضد هوفنهايم، السبت، "بسبب سوء السلوك".

صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إنه تم تغريم ماني نحو نصف مليون يورو .

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