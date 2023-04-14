سنغافورة تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ناشد وزير الصحة السنغافورى أونج يى كونج، المواطنين الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، فى ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة فى الآونة الأخيرة.





وقال كونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، إنه يتعين على المواطنين القيام بدورهم فى الحفاظ على صحتهم، والبقاء فى المنزل وارتداء أقنعة الوجه فى حال الشعور بأعراض الإصابة، كما حث الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، على الحصول على التطعيم المضاد للفيروس التاجى كل عام.

ونوه وزير الصحة بأن عدد الإصابات اليومية فى البلاد ارتفع من حوالى 1400 حالة الشهر الماضى، إلى ما يقرب من 4 آلاف حالة خلال الأسبوع الماضى، كما ارتفع عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج فى المستشفيات من 80 حالة الشهر الماضى إلى 220 حالة حاليا.