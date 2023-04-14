حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس

حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدسشنت قوات العدو الصهيوني، اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ونقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية، القول: إن قوات العدو، اعتقلت الأسير المحرر محمد عبيدات بعد اقتحام منزله في بلدة أبو ديس بالقدس، واعتقلت طفل من بلدة الطور شمال القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات العدو شاباً من سكان بيت لحم، خلال تواجده في منزل أقاربه في بلدة أبو ديس.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات العدو الأسير المحرر خليل دويكات من سكان بلاطة البلد في نابلس بعد اقتحام منزله.

فيما اُعتقل الأسير المحرر محمد عمر البرغوثي، وشاباً آخر، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتها خلال اقتحام قرية كوبر شمال غرب محافظة رام الله والبيرة.

كذلك اعتقلت قوات العدو الشقيقين نضال وأيوب انفيعات على جسر زبدة غرب بلدة يعبد بجنين، وصادرت مركبة للعائلة.

واقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة قباطية جنوب جنين وتعرضت لإطلاق نار من قبل المقاومة.