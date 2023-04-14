العالم اليوم - بسبب التغير المناخي.. أمراض الحساسية تزداد حدة

انتم الان تتابعون خبر بسبب التغير المناخي.. أمراض الحساسية تزداد حدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 09:22 مساءً - يبدو أن تغييرات المناخ أصبحت اليوم أحد أكثر التحديات الصحية التي تواجه العالم، حيث أدت للكثير من الأخطار الصحية التي تسببت بالأمراض المزمنة والمفاجئة للملايين.

وفي هذا العام، تثير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، المخاوف تجاه ارتفاع معدلات الإصابة بالحساسية أكثر من ذي قبل.

التغيرات المناخية وأمراض الحساسية.. ما العلاقة؟

الأسباب في أن التغيرات المناخية أثرت على أمراض الحساسية لدى البشر، هي:

طول فترة موسم الحساسية، نتيجة ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون بالجو .

ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تفتح البراعم والأزهار في وقت مبكر، مع استمرارها لوقت أكثر .