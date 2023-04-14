العالم اليوم - أسهم أميركا تغلق منخفضة مع تزايد الرهانات على رفع الفائدة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا تغلق منخفضة مع تزايد الرهانات على رفع الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 11:16 مساءً - أغلقت وول ستريت منخفضة، الجمعة، إثر مجموعة من التقارير الاقتصادية المتباينة التي أكدت فيما يبدو اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما أضعف حماس المستثمرين بعدما افتتحت بنوك أمريكية كبيرة موسم إعلان نتائج الربع الأول.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة عند الإغلاق لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بفضل صعودها القوي أمس الخميس.

وأعلنت بنوك "سيتي غروب" و"جيه.بي مورغان" و"ويلز فارجو" أرباحا تفوق التقديرات في الربع الأول، مستفيدة من أسعار الفائدة المرتفعة وانحسار المخاوف بشأن تعرض النظام المصرفي لضغوط.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي على "ستاندرد اند بورز 500" بينما سجل سهم جيه.بي مورغان أعلى مكاسبه بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ التاسع من نوفمبر 2020.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 8.75 نقطة، أو 0.21 بالمئة، عند 4137.47 بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 42.59 نقطة، أو 0.35 بالمئة، إلى 12123.68 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 150.54 نقطة، أو 0.44 بالمئة، ليغلق عند 33879.15 نقطة.