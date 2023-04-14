العالم اليوم - ضعف مبيعات التجزئة وبيانات التصنيع يرجح تباطؤ اقتصاد أميركا

انتم الان تتابعون خبر ضعف مبيعات التجزئة وبيانات التصنيع يرجح تباطؤ اقتصاد أميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 أبريل 2023 11:16 مساءً - سجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مارس، إذ قلص المستهلكون مشترياتهم من السيارات والمنتجات الباهظة الأخرى، في إشارة إلى تباطؤ الاقتصاد في نهاية الربع الأول بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المرجح، في ظل ضعف سوق العمل، أن يستمر التراجع في مبيعات التجزئة.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم الجمعة تراجع إنتاج المصانع في الشهر الماضي.

ولكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مايو قبل توقف متوقع في يونيو لأسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للبنك منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة هبطت واحدا بالمئة الشهر الماضي.

وعدلت بيانات فبراير لتظهر هبوط مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 بالمئة بدلا من 0.4 بالمئة.

وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض المبيعات 0.4 بالمئة.

وزادت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

وأشار تقرير منفصل إلى تراجع إنتاج المصانع الأميركية 0.5 بالمئة في مارس بعد زيادته 0.6 بالمئة في فبراير.

وانخفض إنتاج السيارات 1.5 بالمئة.