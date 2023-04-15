العالم اليوم - خدمة مجتمع و100 ساعة دون أجر.. لإلقاء البيض على الملك تشارلز

انتم الان تتابعون خبر خدمة مجتمع و100 ساعة دون أجر.. لإلقاء البيض على الملك تشارلز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 01:19 صباحاً - أفاد المدعون أن رجلا يبلغ من العمر 23 عاما أُدين بتهمة السلوك التهديدي بعدما ألقى حوالي خمس بيضات على الملك تشارلز في نوفمبر تشرين الثاني عند زيارته إلى يورك في شمال إنجلترا.

وقال الادعاء العام الملكي إن باتريك ثيلويل حُكم عليه بالخدمة المجتمعية لمدة 12 شهرا مع "العمل 100 ساعة من دون أجر"، وذلك بعد أن حكمت محكمة يورك الابتدائية بإدانته.

قال نيك برايس، رئيس قسم الجريمة الخاصة ومكافحة الإرهاب، في بيان "لم يُظهر ثيلويل أي ندم بعد إلقاء القبض عليه وواصل عزمه على رشق فخامة الملك بالبيض".

وأضاف "هذا سلوك قائم على التهديد وغير مقبول ولن يتم التسامح معه".

وفي العام الماضي، أظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي البيض المتطاير أمام الملك البريطاني وزوجته قبل أن ينكسر على الأرض لدى وصولهما إلى مناسبة تقليدية في يورك.