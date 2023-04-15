بايدن يقرر الترشح فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جدة - نرمين السيد - وكان مرشح الحزب الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب قد أعلن عزمه على خوض انتخابات العام القادم رغم الإشكاليات القانونية التى واجهها مؤخرا إثرا اتهامه برشوة ممثلة أفلام إباحية قبيل ترشحه فى انتخابات عام 2016.

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