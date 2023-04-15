«القاهرة الإخبارية»: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن تنفيذ اتفاق الحبوب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أعلن أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام، كتب رسالة إلى روسيا وأوكرانيا وتركيا، يعبر فيها عن قلقه بشأن تنفيذ اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب، خلال الحرب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.





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