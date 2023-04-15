زيلينسكى: مقتل وإصابة 29 شخصا فى هجمات صاروخية شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح زيلينسكي- فى تصريح، نقلته قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة- أن الصواريخ أصابت مناطق سكنية و"مبانى مدنية عادية" فى مدينة سلوفينسك شرقى البلاد، وأصابت 21 شخصًا آخرون.

وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة سلوفينسك أن الهجوم كان "أحد أكبر الهجمات منذ بداية العام"، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة.