العالم اليوم - سوريا والقضية الفلسطينية أبرز محاور اجتماع جدة التشاوري

انتم الان تتابعون خبر سوريا والقضية الفلسطينية أبرز محاور اجتماع جدة التشاوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 صباحاً - أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا في ختام اجتماع جدة التشاوري غير الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق والذي جرى فيه تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات في المنطقة.