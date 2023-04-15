عاجل- محاولة اغتيال لرئيس الوزراء اليابانى.. وضبط المشتبه به

جدة - نرمين السيد - أظهرت لقطات من قناة NHK الرسمية اليابانية، عددًا من ضباط شرطة يرتدون زيًا عسكريًا وملابس مدنية يتجمعون حول رجل يشتبه بأنه قد نفذ محاولة الاغتيال أثناء خطاب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وسط مدينة واكاياما بعد انفجار اليوم السبت.





وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، سُمع دوى الانفجار وغرقت أعمدة الدخان فى ميناء سايكازاكى للصيد حيث أنهى رئيس الوزراء جولته التفقدية وألقى كلمة. وتأتى هذه الحادثة بعد 9 أشهر من اغتيال سلف كيشيدا، شينزو آبي، أثناء إلقائه خطابًا فى الحملة الانتخابية.

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