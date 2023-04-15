العالم اليوم - مسرب الوثائق السرية.. 8 صفحات توضح كيفية القبض عليه

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 09:22 صباحاً - نشرت السلطات الأميركية 8 صفحات توضح كيفية الوصول إلى عضو الحرس الوطني، جاك تيكسيرا، المتهم بتسريب الوثائق الحساسة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".

وتحتوي هذه الوثيقة على مجموعة من المعلومات المثيرة، بحسب ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. النقطة 15 تبدو هذه النقطة في التحقيقات مهمة، إذ تكشف عن أن "أف بي آي" تتبع واستجوب شخصا آخر في مجموعة مغلقة على منصة "ديسكورد" كان فيها تيكسيرا ومنها تسربت الوثائق.

أجري الاستجواب قبل عدة أيام، وجرى تعريف الشخص فقط بـ"المستخدم رقم واحد".

قال هذا الشخص إن المجموعة كانت مخصصة لمناقشة الشؤون الجيوسياسية والحروب الحالية والتاريخية.

أضاف أن تيكسيرا البالغ من العمر 21 عاما والطيار في الحرس الوطني بدأ في نشر وثائق سرية في المجموعة في ديسمبر 2022. النقطة 16 تظهر هذه النقطة أن الوثائق في البداية لم تنشر على مجموعة الدردشة الخاصة.

وعوضا عن ذلك، فقد جرى نشر مقتطفات من هذه الوثائق أولا، وبحلول يناير من هذا العام، بدأت تظهر صور فعلية للوثائق السرية. النقطة 18 قال هذا الشخص إنه أجرى مكالمات عدة، صوتية وأخرى بالفيديو وثالثة بالنص مع تيكسيرا.

خلص مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تحديد هوية الشخص البصرية صار أمرا ممكنا.

تظهر هذه الوثيقة أن مسرب الوثائق بدأ يشعر بالقلق من احتمال اكتشاف أمره، بعد نسخ محتوى الوثائق السرية، مما دفعه إلى أخذها إلى منزله لتصويرها هناك. النقطة 21 تقول هذه النقطة إن المعلومات التي قدمها "المستخدم رقم 1" سمحت لعملاء الـ"أف بي ىي" بالوصول إلى المتهم.

تظهر هذه النقطة أن جاك تيكسيرا كان مرتبطا باسم مستخدم هو (Subject Username).

ظهر أن عنوانه أيضا في نورث دايتون في ولاية ماساتشوستس.

بالفعل اعتقل عملاء "أف بي آي" تيكسيرا من هذا العنوان في 13 أبريل الجاري. النقطة 24 تشرح هذه النقطة كيف وصل هذا الشخص إلى الوثائق السرية.

تقول إن جاك تيكسيرا حصل على تصريح أمني يخوّله الوصول إلى وثائق غاية في السرية منذ عام 2021.

لدى الشاب الأميركي الصغير تصريح أمني يتيح له الوصول إلى المعلومات الحساسة المعروفة بـ" SCI"، التي تتضمن مصادر استخباراتية.

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