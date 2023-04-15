العالم اليوم - الدعم السريع في السودان: تفاجئنا بهجوم كاسح من قبل الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 10:23 صباحاً - قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، إن الجيش هاجم بشكل كاسح وبقوات كبيرة مقرا تابعا لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مؤكدة تقارير إعلامية تحدثت عن إطلاق نار وتحرك لقوات الجيش صوب أحد مواقعها.

تفاصيل بيان الدعم السريع تفاجأت قوات الدعم السريع صباح اليوم السبت 15 أبريل بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم.

ضربت القوات السودانية حصارا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

إزاء هذا "الاعتداء الغاشم" توضح قيادة الدعم السريع أنها أجرت اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة في مالك عقار ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم، وأطلعتهم على الأمر.

دعت الشعب السوداني والرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة "هذا المسلك الجبان"، كما دعت الشعب السوداني الى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. المعلومات الأولية قال شهود عيان لوكالة رويترز: إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم.

شهود عيان أفادوا بتحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.

ذكرت مصادر أن اشتباكا آخر اندلع بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمالي السودان.

مراسلنا: انتشار كبير لقوات الجيش قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

وسائل إعلام سودانية: اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

شهود عيان: سماع دوي إطلاق نار مكثف قرب محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

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