وسائل إعلام يابانية: لا إصابات جراء الانفجار قرب موقع خطاب رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم السبت، أنه لا توجد أى إصابات فى موقع دوى انفجار قرب مكان خطاب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، فى مدينة واكاياما، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





ووفقًا لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية، لا توجد إصابات فى موقع إلقاء الخطاب، لافتة إلى أن خطاب رئيس الوزراء كيشيدا كان ضمن حملة رسمية لانتخابات فرعية.

فيما أظهرت لقطات لقناة "NHK" الرسمية اليابانية، عددًا من ضباط شرطة يرتدون زيًا عسكريًا وملابس مدنية، ويتجمعون حول رجل يشتبه بأنه المنفذ لمحاولة الاغتيال أثناء خطاب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، وسط مدينة واكاياما بعد انفجار اليوم السبت.

وقالت تقارير وسائل الإعلام المحلية اليابانية، إنه تم سماع دوى الانفجار، وأغرقت أعمدة الدخان ميناء سايكازاكى للصيد، حيث أنهى رئيس الوزراء جولته التفقدية، وألقى كلمة.

وتأتى حادثة الاغتيال بعد 9 أشهر فقط من اغتيال رئيس الوزراء السابق وسلف كيشيدا، شينزو آبى، عندما كان يلقى خطابًا فى الحملة الانتخابية.