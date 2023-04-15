العالم اليوم - ميلوني في إثيوبيا لتعزيز العلاقات الثنائية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 11:20 صباحاً - استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة، منوها أن الزيارة التي تستمر لمدة يومين ذات "فائدة عظيمة في تعزيز العلاقات بين إثيوبيا وإيطاليا".

وقالت ميلوني، في تصريحات للصحفيين، الجمعة: "من المناسب أن تؤدي إيطاليا وأوروبا دورا قويا في العمل على تحقيق الاستقرار والتنمية في أفريقيا".

وتحدثت ميلوني عن "سلسلة من المبادرات المتعلقة بأفريقيا"، من بينها استضافة روما، في يوليو لمؤتمر ما قبل قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية والذي "دعونا إليه الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي".

وفي فبراير الفائت، استقبلت ميلوني آبي أحمد في روما، وتحدثت حينها عن "إثيوبيا موحدة ومستقرة، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة في مسارها نحو السلام الوطني وتوطيد الديمقراطية".

وقد وصفت ميلوني إثيوبيا بأنها "محور استقرار القرن الأفريقي"، وقالت "لدينا الطموح لكي نكون شريكا متميزا في المنطقة ونعتزم القيام بهذا العمل بتصميم أكبر من أي وقت مضى".