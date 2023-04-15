الصليب الأحمر: وصول طائرة تقل 120 أسيرا حوثيا إلى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وبدأت عملية تبادل مئات الأسرى فى اليمن منذ أمس الجمعة، بعدما أعلن مسؤول يمنى فى وقت سابق، أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين تستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى فى اليمن، إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

كما أعلن الحوثيون والحكومة اليمنية، الشهر الماضى، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتبادل أكثر من 880 أسيرًا خلال المفاوضات التى تم إجراؤها فى برن، ما يمثل بادرة أمل جديدة لتسارع الجهود نحو إنهاء الحرب.