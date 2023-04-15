العالم اليوم - بالفيديو.. قتيلان إثر انهيار جسر في كولومبيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 12:22 مساءً - قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح إثر انهيار جسر بالقرب من بلدة لا تيبايدا في منطقة كايسيدونيا في غرب كولومبيا، فيما التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الانهيار.

وتقول الوكالة الوطنية للبنية التحتية في كولومبيا إن سبب الانهيار قد يرجع إلى التدهور المستمر في هيكل الجسر بسبب الحمولات الثقيلة التي تمر يوميا فوقه، أو ربما يكون خطأ في عملية الصيانة أو "ضررا تسبب به إنسان".

وانهار الجسر يوم الأربعاء أثناء مرور عدة مركبات فوقه، ويربط الجسر مقاطعتين في جنوب غرب كولومبيا.

وأدى الانهيار لوقوع أربع شاحنات وسيارة في نهر "لا فييخا" الذي يمتد الجسر فوقه.

وكان من بين الشاحنات المتضررة شاحنتان تابعتان لجهاز الشرطة ومحملتان بالأسلحة.

وأكد وزير الدفاع الكولومبي روبرتو خاراميجو مقتل رجلي الشرطة كانا يشاركان في نقل معدات إلى منشأة تابعة للشرطة في المنطقة.