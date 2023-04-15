رئيس صربسكا: البوسنة والهرسك لن تفكر فى الانضمام للناتو أبدًا

جدة - نرمين السيد - وقال دوديك، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فى بلجراد، اليوم السبت: "قلنا إننا نتبع موقف صربيا بشأن هذه القضية، متمثلة فى الحياد وعدم الانضمام إلى أى كتلة عسكرية هو سياستنا".

وشدد دوديك، على أنه يتعين على جمهورية صربسكا أن "تتجنب ألعاب مختلف الدبلوماسيين والسياسيين"، لافتًا إلى أن هدفهم الوحيد يتمثل فى تلبية رغبات "سراييفو الإسلامية" وتفاقم الوضع بالنسبة لجمهورية صربسكا.

كما أشار زعيم صرب البوسنة إلى أن الشىء نفسه يحدث مع عضوية البوسنة فى الناتو، قائلاً إنه لهذا السبب تلتزم جمهورية صربسكا بالحياد.

وكان دوديك قد أعلن فى وقت سابق، أن جمهورية صربسكا ستطور التعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة، وستواصل طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، دون الانضمام إلى حلف الناتو.