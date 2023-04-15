عاجل- الجيش السودانى: نمارس واجبنا الوطنى والدستورى لحماية بلدنا من الغدر

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش السودانى: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.

وأشار الجيش السودانى، إلى أن قواته فارضة سيطرتها على كل القواعد والمطارات السودانية.