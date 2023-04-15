عاجل.. قوات الدعم السريع السودانية تعلن السيطرة على المطار والقصر الرئاسى

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية السيطرة على القصر الرئاسى ومقر سكن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السودانى، ومطار الخرطوم. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى وجود تعزيزات عسكرية كبيرة فى محيط مطار الخرطوم الدولى.

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