عاجل- اشتباكات بين الجيش السودانى والدعم السريع فى أم درمان

جدة - نرمين السيد - وأضاف، أنه سُمع دوى إطلاق نار بمحيط القيادة العامة السودانية، لافتًا إلى أن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد حاليًا انتشارًا للتعزيزات العسكرية الخاصة بالجيش السودانى فى شوارع مُختلفة.

كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى وجود تعزيزات عسكرى كبيرة بمحيط مطار الخرطوم الدولى، مضيفًا أنه تم إغلاق جميع الجسور بالعاصمة السودانية.