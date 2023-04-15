عاجل.. الجيش السودانى: نتصدى لهجوم قوات الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - قال الجيش السودانى، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع حاولت مهاجمة قواته بمواقع عدة، لافتًا إلى إغلاق كافة الجسور فى العاصمة السودانية الخرطوم، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأكد الجيش السودانى، أن قواته تتصدى لهجوم قوات الدعم السريع. كما أشارت التقارير إلى وقوع دوى إطلاق نار كثيف فى العاصمة السودانية.

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