العالم اليوم - الجيش السوداني يعلن إصابة القائد الميداني للدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 02:16 مساءً - اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وتخوف من صراع أوسع وذلك خلال الاشتباكات العنيفة بين بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وصباح يوم السبت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان.

في الخرطوم سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق منها وسط المدينة وحي بحري.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة.

وأشار الجيش إلى إصابة القائد الميداني لقوات الدعم السريع، فيما نفى سيطرة الأخيرة على مطار مروي مؤكدا سيطرته على كل المطارات والقوات العسكرية.

في وقت لاحق، أعلن الجيش أن قوات الدعم السريع” قوة متمردة”، واصفًا تصريحات القوات شبه العسكرية بأنها” أكاذيب”.