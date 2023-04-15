العالم اليوم - رئيس البرازيل يصل الإمارات في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 02:16 مساءً - وصل رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات.
وكان في استقبال دا سيلفا لدى وصوله مطار الرئاسة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف وعدد من المسؤولين، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
وأشارت إلى أن السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا ترافق الرئيس البرازيلي في هذه الزيارة الرسمية.
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