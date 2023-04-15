العالم اليوم - الإمارات تدعو أطراف النزاع في السودان لخفض التصعيد

انتم الان تتابعون خبر الإمارات تدعو أطراف النزاع في السودان لخفض التصعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 مساءً - دعت دولة الإمارات العربية المتحدة كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.

وبحسب وكالة "وام، تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.

وتتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت السفارتان الأميركية والروسية، وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.