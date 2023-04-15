العالم اليوم - بالفيديو.. أول ظهور للبرهان بعد اشتعال أحداث السودان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. أول ظهور للبرهان بعد اشتعال أحداث السودان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 مساءً - تداولت وسائل إعلام محلية سودانية فيديو لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان متواجدا في إحدى غرف العمليات العسكرية لمتابعة للأحداث الجارية في الخرطوم.

ويظهر البرهان خلال الفيديو مع مجموعة من العسكريين يتابعون تطورات الأحداث المشتعلة في البلاد منذ صباح اليوم السبت.

وصباح يوم السبت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان.

وتشهد البلاد اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وتخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.