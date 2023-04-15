العالم اليوم - بيان: تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم ووقف الرحلات

انتم الان تتابعون خبر بيان: تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم ووقف الرحلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 مساءً - كشفت الخطوط السعودية تفاصيل ما حدث لطائرة تابعة لها في مطار الخرطوم الدولي بالسودان، اليوم السبت.

وقالت الخطوط السعودية، في بيان إعلامي: "توضح الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي".

وأوضحت أن الحادث حصل "قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل".

وأضافت: "على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر".

وتابعت: "كما تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث".

واندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات عنيفة بالأسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وأماكن سيطرة كل منهما، فيما دعت عدة دول إلى التهدئة.

وتقع الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة.