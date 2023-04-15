العالم اليوم - مقاطع فيديو تكشف ما يحدث في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 03:22 مساءً - تكشف فيديوهات انتشرت على شبكات التواصل، السبت، جانبا من الأحداث المتسارعة في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من الولايات، بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ظهور البرهان تداولت وسائل إعلام محلية سودانية فيديو لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان متواجدا في إحدى غرف العمليات العسكرية لمتابعة للأحداث الجارية في الخرطوم. ويظهر البرهان خلال الفيديو مع مجموعة من العسكريين يتابعون تطورات الأحداث المشتعلة في البلاد منذ صباح اليوم السبت. ذعر المدنيين أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر سادت بين المسافرين داخل مطار الخرطوم، خاصة أنه كان بين أولى مواقع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

قالت قوات الدعم السريع في وقت لاحق إنها سيطرت على المطار.

بيّنت مقاطع فيديو احتماء بعض الركاب بالأمتعة مع اقتراب القتال من الصالة التي يوجدون فيها.

أدت الاشتباكات إلى توقف حركة الملاحة في المطار، فيما تحدث الجيش السوداني عن إحراق الدعم السريع عددا من الطائرات على أرض المطار. معركة المطارات قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مطار الخرطوم ومطار مروي شمالي البلاد والقاعدة الجوية الملحقة به.

بثت هذه القوات مقاطع فيديو تظهر انتشار عناصر هذه القوات في قاعدة مروي.

مع اندلاع القتال، تركزت الأنظار على ثلاثة مطارات استراتيجية سارع الطرفان لفرض السيطرة عليها، وهي: مطار الخرطوم الدولي ومروي في شمال السودان والأبيض في ولاية شمال كردفان في غرب البلاد. مقاتلات حربية تحلق في سماء الخرطوم حلقت مقاتلات حربية في سماء العاصمة السودانية الخرطوم. قصفت المقاتلات مواقع للدعم السريع.

ذكرت سائل إعلام سودانية أن هناك أنباء عن تدمير الطيران الحربي معسكرا بمنطقة شرق النيل تابع لقوات الدعم السريع. احتراق مقر للدعم السريع في مشهد يظهر ضراوة المعارك بين الطرفين، بيّنت لقطات فيديو لحظات اشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان من أحد مقرات الدعم السريع في الخرطوم. إطلاق نار كثيف في الخرطوم بدأت الأخبار في التواتر في ساعات الصباح، مع روايات شهود عيان عن سماع دوي إطلاق نار في المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.

مع مرور الوقت، أصبحت أصوات طلقات الرصاص مسموعة في أرجاء البلاد.

يظهر هذا الفيديو انتشار عدد من المقاتلين في أحد شوارع الخرطوم، وسط إطلاق نار كثيف. دبابة تطحن سيارة أظهر مقطع فيديو لحظات دمرت فيها دبابة كانت تسير في أحد شوارع الخرطوم سيارة مدنية. توثق هذه المقاطع الأخبار التي تحدثت عن انتشار كبير لقوات الجيش والدعم السريع في الخرطوم بقوات كبيرة وأسلحة ثقيلة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مقاطع فيديو تكشف ما يحدث في السودان .. في رعاية الله وحفظة