الاتحاد الأوروبى: ندعو كل القوى بالسودان لوقف العنف فورا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال الجيش السودانى، اليوم السبت، أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.

أعلن الجيش السودانى فرض سيطرته على قيادة القوات الخاصة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 عربة لقوات الدعم السريع.

وأشار الجيش السودانى إلى إنشقاق عناصر من من قوات الدعم السريع للانضمام للجيش السودانى، وإصابة قائد قوات الدعم السريع الميدانى.