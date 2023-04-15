عاجل- حزب الأمة السودانى يدعو للوقف الفورى لإطلاق النار بالبلاد

جدة - نرمين السيد - وشدد الجيش السودانى، اليوم السبت، على أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".

كما شدد الجيش السودانى، على أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروى، لافتًا إلى أن قواته الجوية تقوم بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة من جانب قوات الدعم السريع.

وأشار الجيش السودانى، إلى أن قواته فارضة سيطرتها على كل القواعد والمطارات السودانية.

وكانت قوات الدعم السريع السودانية أعلنت السيطرة على العاصمة الخرطوم ومروى والأبيض، إضافة إلى السيطرة على القصر الرئاسى ومقر سكن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السودانى، ومطار الخرطوم.