رئيس «COP28»: رؤية الإمارات التركيز على الجوانب العملية وبناء الشراكات

جدة - نرمين السيد - وشارك خلال زيارته إلى اليابان فى الاجتماع الوزارى لـلدول السبع الصناعية الكبرى “مجموعة السبع G7” حول المناخ والطاقة والبيئة وذلك فى مدينة سابورو، حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية قيام المجموعة بتقديم نموذج ناجح لتوفير التمويل المناخى بشكل كافٍ وميسَّر وبتكلفة مناسبة، بما يدعم إنجاز انتقال منطقى وعملى وتدريجى وعادل فى قطاع الطاقة.

وأوضح أن العالم بعيد عن المسار الصحيح للوفاء بالالتزامات المناخية، مما يتطلب القيام بتصحيح جذرى وشامل عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار، والتمويل، مجدداً التأكيد على حرص رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 على التعاون والعمل عن قرب مع مجموعة السبع لإحداث نقلة نوعية فى كافّة مسارات العمل المناخى.

وقال فى كلمته أمام الاجتماع الوزارى.. " تماشياً مع رؤية القيادة فى دولة الإمارات، سنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف واحتواء الجميع، لأننا بحاجة إلى التحرك فى نفس الاتجاه من أجل الوصول إلى أهدافنا، وإلى عقد الشراكات وليس التفرُّق، وإلى تكريس الاتفاق وليس الانقسام".

ووجه دعوة للحضور والمشاركين للعمل معاً لاعتماد أجندة تسهم فى تحقيق نقلة نوعية خلال المؤتمر بما يدعم العمل المناخى بشكل متزامن مع النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، ولا يترك أحداً خلف الرَكب.

ويعدّ الاجتماع الوزارى حول المناخ والطاقة والبيئة جزءاً من سلسلة اجتماعات وزراء مجموعة الدول الصناعية السبع التى تعقد فى اليابان الشهر الجارى، وذلك استعداداً لقمة مجموعة السبع المقبلة المخطط عقدها فى هيروشيما فى شهر مايو المقبل.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الدكتور سلطان أحمد الجابر لقاءات ثنائية مع وزراء ومسؤولى الطاقة والمناخ والاقتصاد والصناعة من الهند، وإندونيسيا، واليابان، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد خلالها ضرورة توفير المزيد من التمويل المناخى لتمكين انتقال عادل ومنطقى فى قطاع الطاقة فى الاقتصادات الناشئة.

ودعا "مجموعة السبع" إلى التوصل لاتفاق على آلية جديدة للتمويل المناخى لإحراز تقدم عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والخسائر والأضرار.. وقال " نحتاج إلى التوصل لاتفاق تمويلى أكثر إنصافاً لدول الجنوب العالمى، يقدم ما هو أكثر من مجرد توفير الموارد المطلوبة لمن هم فى أشد الحاجة إليها وعلى البلدان المتقدمة أن تفى أولاً بتعهداتها التى قطعتها منذ أكثر من عقد بتقديم 100 مليار دولار للدول النامية". ولفت إلى ضرورة زيادة المبالغ المخصصة للاستثمار فى التكنولوجيا النظيفة، وتمويل التكيف، والانتقال العادل فى قطاع الطاقة فى البلدان النامية وذات الاقتصادات الناشئة ثلاث مرات بحلول 2030، موضحاً أن التمويل المناخى غير متوفر حالياً لا بشكل كافٍ وميسَّر ولا بتكلفة مناسبة، ومشدداً على الحاجة إلى عملية إصلاح جذرية لمؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بشكل متزامن.

وأكد أن توفر التمويل المناخى يعد من أهم ممكّنات تنفيذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على ضرورة تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، والوفاء بتوفير الـ 100 مليار دولار التى تم التعهد بها لمساعدة الدول النامية.

وقال فى كلمته " لا تزال دول الجنوب العالمى تنتظر أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهدها توفيرَ مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخى، والذى تم التعهد به منذ أكثر من عشرة أعوام، وهذه الدول تطالب بتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل جذرى وفعّال"، مضيفاً: "اسمحوا لى أن أتحدث إليكم اليوم بشفافية وصراحة، فلنوفّر مبلغ الـ 100 مليار دولار، ونحرص على سد العجز بحلول شهر يونيو والانتهاء من هذه المرحلة للانتقال إلى إنجاز إصلاحات جوهرية تساهم فى الحد من أخطار تغير المناخ، وتوفير المزيد من رأس المال الميسّر، وجذب المزيد من رأس المال من القطاع الخاص".

وأكد ضرورة تكثيف العمل للتقدم نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضاف " نحن بحاجة إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وست مرات بحلول عام 2040، ونحتاج إلى تشريعات حكومية لتحفيز وتسويق البدائل القابلة للتطبيق فى القطاعات والصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل إنتاج واستخدام وقود الهيدروجين، وتقنيات التقاط الكربون، كما علينا الاستمرار فى خفض كثافة الكربون فى مصادر الطاقة الحالية لضمان أمن الطاقة خلال مرحلة الانتقال فى القطاع".

وقال " علينا أن نتذكر أن خصمنا هو الانبعاثات وليس الطاقة، فنحن بحاجة إلى مزيد من الطاقة، بأقل نسبة من الانبعاثات لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

كما أكد ضرورة التكاتف والتعاون فى العمل المناخى، قائلاً إن " التحوّل الجذرى الذى يحتاج إليه العالم لن يتحقق إلا من خلال احتواء الجميع، بحيث لا يبقى أحد على الهامش".

وشدد على أن "مؤتمر الأطراف COP28 سيحرص على توحيد جهود الشمال والجنوب، والحكومات والقطاعات الصناعية، والمجالات العلمية والمجتمع المدنى، ونتطلع إلى قيام مجموعة السبع بتبنى السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى اتفاق العقد للمناخ. علينا الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لكافة الشعوب، كما يجب أن نتذكر أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم".

وأوضح أنه لا يوجد فى العمل المناخى "حل واحد يناسب الجميع"، لأن هناك احتياجات وقدرات متباينة لمختلف المناطق والدول، وأن الغاز الطبيعى المسال على سبيل المثال وقود انتقالى مهم فى آسيا.

وأشاد الرئيس المعيَّن لـ COP28 بالدور البارز الذى لعبته اليابان فى دفع عجلة العمل المناخى، من خلال إنجاز بروتوكول كيوتو فى عام 1997 الذى يعدّ أول معاهدة دولية تحدد أهدافاً ملزمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.

وقال " كان بروتوكول كيوتو محطة تاريخية فى الجهود الدولية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، حيث كان تنبيهاً مهمّاً للحاجة إلى عمل مناخى عالمى. وسيقوم مؤتمر COP28 الذى تستضيفه دولة الإمارات بمتابعة هذه الجهود. وعند إنجاز الحصيلة العالمية للتقدم فى تنفيذ أهداف اتفاق باريس، سيتبين للعالم إلى أى مدى نحن بعيدون عن التقدم المطلوب، وعلينا جميعاً الاستجابة لذلك بخطة عمل شاملة وطموحة وجريئة".

وكان الدكتور سلطان الجابر وصل إلى اليابان قادماً من واشنطن بعد مشاركته فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، حيث جدد الدعوة إلى تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية لدعم النمو الاقتصادى والعمل المناخى بشكل متزامن مع التركيز على تلبية احتياجات دول الجنوب العالمى.