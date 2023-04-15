قطر: اتصالات مكثفة مع الأردن ومصر وأميركا لردع إسرائيل عن انتهاكاتها في الأقصى

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تقوم حاليا بالتواصل بشكل مكثف مع الأردن ومصر وأميركا بهدف ردع الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته في المسجد الأقصى.

وأضاف في لقاء شامل مع تلفزيون قطر الليلة الماضية، هو الأول منذ توليه منصب رئيس الوزراء، إن زيادة الدخل المباشر للمواطنين تستنزف الموازنات العامة، مبينا أن 90 بالمئة من المواطنين القطريين في سوق العمل، يعملون في القطاع الحكومي الذي لديه قدرة محدودة على الاستيعاب.

وأشار إلى توظيف نحو 7 آلاف مواطن العام الماضي، منهم 5200 في القطاع الحكومي، والبقية في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير وظائف سنويا، ولكن يجب الانفتاح على القطاع الخاص الذي يجب أن يوفر هو الآخر فرصا للمواطنين.

وتابع أن قطر تعتبر النجاح الكبير الذي حققته في تنظيم بطولة كأس العالم 2022، نقطة انطلاق وليست نهاية المطاف، وهناك خطط كبيرة وطموحة للانفتاح بالاقتصاد والسياحة والتطوير في شتى المجالات.

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