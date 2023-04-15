في التسعيرة الثانية ... ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 15 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس 2023-04-13 بارتفاع 50 قرشا على الغرام في التسعيرة الثانية . وتاليا الاسعار وفق النشرة :

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