العالم اليوم - مبارك الفاضل: ما يحدث من اشتباكات مؤسف والخاسر هو السودان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 05:16 مساءً - قال رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، اليوم السبت، إن ما يحدث من اشتباكات "مؤسف"، مضيفا أن "الخاسر هو السودان".

وذكر الفاضل، في حوار مع "دوت الخليج": السوداني يقتل السوداني وهذا أمر مؤسف.. أنا شخصيا بذلت جهدا كبيرا حتى لا نصل لهذه المرحلة.

أطلقت نداء في 9 مارس لكل الأطراف وقلت إننا على مشارف حرب أهلية.

للأسف، لم يسمع أحد ندائي.. الصراع السياسي جعل كثيرين يصمون آذانهم.

هذه فتنة ونسأل الله أن يجنبنا الفتن في السودان.

أدعو البرهان ودقلو لتغليب العقل ووقف إطلاق النار والتفاوض.

هناك مجال لحل هذه الخلافات فيما يتعلق بدور قوات الدعم السريع وعلاقته بالقوات المسلحة. ماذا يحدث في السودان؟ اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

كشفت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، أن الاشتباكات الدائرة خلفت مقتل 3 مدنيين على الأقل حتى الآن.

جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.

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