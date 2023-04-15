عاجل- نقابة أطباء السودان: مقتل 3 وإصابة العشرات جراء الاشتباكات

وفى بيان له، قال الجيش السودانى، اليوم السبت، أنه يخوض معركة الكرامة لتخليص البلاد من الانتهازيين والمتمردين، قائلاً: "نمارس واجبنا الوطنى والدستورى فى حماية بلادنا من هذا المخطط الغادر".
وأعلن الجيش السودانى فرض سيطرته على قيادة القوات الخاصة لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير أكثر من 80 عربة لقوات الدعم السريع.
كما أكد الجيش السودانى إنشقاق عناصر من من قوات الدعم السريع للانضمام للجيش السودانى، وإصابة قائد قوات الدعم السريع الميدانى.
وقال الجيش السودانى، إن العدو "قوات الدعم السريع" قد دفع بقواته فى أنحاء العاصمة للسيطرة على المواقع الاستراتيجية.
وأفاد محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" فى السودان، بوقوع اشتباكات بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع فى أم درمان، مضيفًا أنه سُمع دوى إطلاق نار بمحيط القيادة العامة السودانية.
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