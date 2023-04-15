العالم اليوم - من خلاف الدمج إلى الانقسام المسلح.. كيف اشتعل السودان؟

انتم الان تتابعون خبر من خلاف الدمج إلى الانقسام المسلح.. كيف اشتعل السودان؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 06:22 مساءً - استيقظ سكان العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مروي في شمال البلاد، صباح السبت، على اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استخدمت فيها أسلحة وخفيفة وثقيلة وسلاح الجو؛ لكن كيف تطور الخلاف بين الجانبين؟

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