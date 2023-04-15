العالم اليوم - تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أبريل 2023 06:22 مساءً - أعلنت الحكومة التشادية، يوم السبت، إغلاق حدودها مع السودان الذي يشهد عاصمته الخرطوم مواجهات عسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت الحكومة التشادية في بيان: "تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك جميع الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام". وأضافت أن حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترا تستظل مغلقة حتى إشعار آخر. وتتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعا المجتمع الدولي وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.

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